Telegram ввел платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах

«Если Вам часто пишут в Telegram, Вы можете сделать отправку сообщений платной для пользователей, которых нет в вашем списке контактов. Так с вами смогут связаться только те, кто действительно ценит ваше время, — и вы будете не только полностью контролировать свои чаты, но и получать звёзды за уделённое незнакомцам внимание», — указано в сообщении.