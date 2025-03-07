Telegram ввел платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мессенджер Telegram ввел возможность сделать отправку сообщений за внутреннюю валюту для пользователей не из списка контактов, а также отображение базовой информации о новом собеседнике, которая поможет моментально распознать мошенника, сообщил мессенджер в блоге.
«Если Вам часто пишут в Telegram, Вы можете сделать отправку сообщений платной для пользователей, которых нет в вашем списке контактов. Так с вами смогут связаться только те, кто действительно ценит ваше время, — и вы будете не только полностью контролировать свои чаты, но и получать звёзды за уделённое незнакомцам внимание», — указано в сообщении.
«Помимо этого, в новых чатах теперь отображается базовая информация о собеседнике, которая поможет моментально распознать мошенника», — говорится в сообщении. К базовой информации, в частности, отнесена страна собеседника, общие с ним группы, дата регистрации в Telegram.
«Подписку Telegram Premium можно оплатить звёздами, а стартапы могут ещё больше экономить на отправке проверочных кодов благодаря Платформе верификации 2.0. Это и многое другое — в мартовском обновлении Telegram», — добавляется там же.
Мессенджер также отметил, что звезды можно использовать для получения преимуществ подписки Telegram Premium или вывести их через платформу Fragment и получить вознаграждение.