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Telegram ввел платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах

Мессенджер Telegram ввел платные сообщения и блок со сведениями о незнакомцах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мессенджер Telegram ввел возможность сделать отправку сообщений за внутреннюю валюту для пользователей не из списка контактов, а также отображение базовой информации о новом собеседнике, которая поможет моментально распознать мошенника, сообщил мессенджер в блоге.

«Если Вам часто пишут в Telegram, Вы можете сделать отправку сообщений платной для пользователей, которых нет в вашем списке контактов. Так с вами смогут связаться только те, кто действительно ценит ваше время, — и вы будете не только полностью контролировать свои чаты, но и получать звёзды за уделённое незнакомцам внимание», — указано в сообщении.

«Помимо этого, в новых чатах теперь отображается базовая информация о собеседнике, которая поможет моментально распознать мошенника», — говорится в сообщении. К базовой информации, в частности, отнесена страна собеседника, общие с ним группы, дата регистрации в Telegram.

«Подписку Telegram Premium можно оплатить звёздами, а стартапы могут ещё больше экономить на отправке проверочных кодов благодаря Платформе верификации 2.0. Это и многое другое — в мартовском обновлении Telegram», — добавляется там же.

Мессенджер также отметил, что звезды можно использовать для получения преимуществ подписки Telegram Premium или вывести их через платформу Fragment и получить вознаграждение.