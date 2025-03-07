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В каких регионах Казахстана из-за непогоды перекрыли движение по автотрассам

АЛМАТЫ, 7 мар — Sputnik. В Казахстане на 14 республиканских автомобильных дорогах в 6 областях из-за непогоды введено ограничение движения, сообщили в «КазАвтоЖол» (национальный оператор автодорог).

Источник: ДЧС ВКО

Актюбинская область

автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776−1240 (г. Актобе — граница Кызылординской области).

Абайская область

автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615−768 (граница Жетысуской области — г. Аягоз);

автодорога «Таскескен — Бахты — граница КНР» км 0−75 (с. Таскескен — с. Урджар).

Атырауская область

автодорога «Атырау — Уральск» км 5−62 (г. Атырау — с. Махамбет).

Жамбылская область

автодорога «Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 534−593 (с. Айши-Биби — граница Туркестанской области).

автодорога «Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 159−238 (с. Отар — с. Кайнар).

Жетысуская область

автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 558−615 (г. Ушарал — граница Абайской области);

автодорога «Сарыозек — Коктал» км 45−68 (перевал Алтын-Эмель).

Костанайская область

автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340 (граница Улытауской области — г. Аркалык).

Кызылординская область

автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1240−1362 (граница Актюбинской области — г. Аральск).

Улытауская область

автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252 (с. Улытау — граница Костанайской области).

Туркестанская область

автодорога «Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 593−620 (граница Туркестанской области — п. Т. Рыскулова).

В настоящее время для содержания дорог задействованы 641 единицы спецтехники и 1612 специалистов.