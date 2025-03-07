В каких регионах Казахстана из-за непогоды перекрыли движение по автотрассам

Актюбинская область
автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 776−1240 (г. Актобе — граница Кызылординской области).
Абайская область
автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 615−768 (граница Жетысуской области — г. Аягоз);
автодорога «Таскескен — Бахты — граница КНР» км 0−75 (с. Таскескен — с. Урджар).
Атырауская область
автодорога «Атырау — Уральск» км 5−62 (г. Атырау — с. Махамбет).
Жамбылская область
автодорога «Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 534−593 (с. Айши-Биби — граница Туркестанской области).
автодорога «Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 159−238 (с. Отар — с. Кайнар).
Жетысуская область
автодорога «Алматы — Талдыкорган — Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ» км 558−615 (г. Ушарал — граница Абайской области);
автодорога «Сарыозек — Коктал» км 45−68 (перевал Алтын-Эмель).
Костанайская область
автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 252−340 (граница Улытауской области — г. Аркалык).
Кызылординская область
автодорога «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1240−1362 (граница Актюбинской области — г. Аральск).
Улытауская область
автодорога «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км 137−252 (с. Улытау — граница Костанайской области).
Туркестанская область
автодорога «Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 593−620 (граница Туркестанской области — п. Т. Рыскулова).
В настоящее время для содержания дорог задействованы 641 единицы спецтехники и 1612 специалистов.