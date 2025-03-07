В Азове без вести пропала пожилая женщина. Об этом сообщили в поисковой группе ЛизаАлерт.
Ирину Бондареву видели последний раз 5 марта. В тот день она вышла из дома и больше не вернулась. Родные пытались найти пропавшую самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении нескольких дней поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы не только города, но и области.
Рост пропавшей женщины — около 165 сантиметров, у нее худощавое телосложение. У женщины темные волосы, карие глаза. В день исчезновения она была одета в синюю куртку, черные спортивные штаны, бежевые ботинки и белую шапку. Родные надеются, что женщина найдется живой.