В Дагестане наградили мать бойца, в одиночку державшего отбитый опорник ВСУ

В ноябре 2024 года глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений Запорожского фронта. У него было ни еды, ни воды. Он ел лишь найденный лук. ВСУ обстреливали его почти каждый день, но Алиев не только оборонялся, но и атаковал противника.