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Велосипедист осужден на полтора года из-за сбитого пешехода на улице Минска

В Минске мужчину осудили за пешехода, которого он сбил, управляя электровелосипедом.

Источник: Комсомольская правда

Велосипедист осужден на полтора года из-за сбитого пешехода на улице Минска. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости», со ссылкой на прокуратуру Советского района.

В ведомстве уточнили, что житель Минского района 42 лет признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью пешеходу, управляя электровелосипедом.

Инцидент произошел вечером 13 ноября 2024 года на улице Якуба Коласа. Мужчина, передвигаясь на электровелосипеде по тротуару в сторону улицы Богдана Хмельницкого, развил скорость до 39,2 км/ч. В результате собственной невнимательности он допустил столкновение с 35-летним пешеходом, шедшим навстречу. Удар привел к падению обоих участников инцидента.

Свидетельницей происшествия стала девушка, которая вызвала бригаду скорой помощи. Пострадавший пешеход с серьезными травмами был госпитализирован. Самому виновнику ДТП также понадобилась медицинская помощь из-за рваной раны на лбу.

В отношении велосипедиста было возбуждено уголовное дело. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По словам старшего помощника прокурора Советского района Анастасии Малико, обвиняемый работает электрогазосварщиком в частной организации и является отцом маленького ребенка. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 321 УК РБ) и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на полтора года.

Ранее мы сообщали, что вечером 7 марта Минск встал в девятибалльных пробках, транспорт задерживается до 50 минут.

А еще, что сезон проката электросамокатов стартует в Минске с 15 марта.

Тем временем, в Минске еще один участок будет закрыт для электросамокатов.