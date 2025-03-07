Велосипедист осужден на полтора года из-за сбитого пешехода на улице Минска

По словам старшего помощника прокурора Советского района Анастасии Малико, обвиняемый работает электрогазосварщиком в частной организации и является отцом маленького ребенка. Суд признал его виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта (ч. 1 ст. 321 УК РБ) и назначил наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на полтора года.