В Ростове полностью потушили пожар на улице Обороны, 81

В Ростове-на-Дону спасатели полностью потушили огонь на улице Обороны, 81. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети и.о. главы администрации города Александр Скрябин.
— Поручил департаменту ЖКХ и администрации Ленинского района на период восстановления жилья двум семьям предоставить временное жилье в маневренном фонде, — прокомментировал Александр Скрябин.
Напомним, что пожар произошел на чердаке жилого дома. На место ЧП оперативно выехали спасатели. Прибыв на место пожара они незамедлительно начали тушить огонь. На время тушения пожара был перекрыт проезд в створе между переулком Семашко и переулком Газетным. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.