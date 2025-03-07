В Ростове полностью потушили пожар на улице Обороны, 81

Напомним, что пожар произошел на чердаке жилого дома. На место ЧП оперативно выехали спасатели. Прибыв на место пожара они незамедлительно начали тушить огонь. На время тушения пожара был перекрыт проезд в створе между переулком Семашко и переулком Газетным. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.