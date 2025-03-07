Часть Ростова останется без воды в начале следующей недели. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовводоканала.
По данным источника, 12 марта с 8:30 по 13 марта временно будет прекращена подача воды в границах следующих адресов: переулок 2-й Анисовый — улица Самшитовая — улица Садоводческая — улица Заречная — улица Казанская, улица Виталия Ходоша.
Также без воды останутся жители, проживающие в ЖК «Платовский»; КТ «Париж»; ДНТ «Афганец»; ДНТ «Космос»; СТ «Луч»; ДНТ «Агропром»; хутор Камышеваха; СТ «Северная Ривьера»; Донской инфекционный центр; ПМК г. Аксай.
— Причина — переподключения на водопроводной линии диаметром 200 мм по улице Малахитовой, — говорится в сообщении.