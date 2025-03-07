В зоне СВО погиб рядовой Вадим Гафаров из Башкирии

Стало известно о гибели уроженца Салаватского района Башкирии Вадима Гафарова в зоне проведения специальной военной операции. Военнослужащий погиб ходе боевых действий в возрасте 44 лет.
Известно, что за плечами бойца учеба в Малоязовском ПТУ № 113. Он окончил учебное заведение по специальность «водитель-тракторист». После учебы Вадим Гафаров отправился на срочную военную службу, после которой устроился работать на «Месягутовский молочноконсервный комбинат».
Проводить павшего военнослужащего в последний путь пришли близкие, представители администрации, ветераны боевых действий и друзья.
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