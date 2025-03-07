Белоусов поздравил женщин с 8 марта

«Отмечу, что существенную существенную помощь оказывают нашим бойцам женщины-волонтеры. Упорным трудом приближают общую победу сотрудницы оборонных предприятий и “народного ОПК”. Мы гордимся вами. Истинной благодарности достойны матери наших военнослужащих. Вы воспитали истинных патриотов и настоящих защитников Отечества. Дорогие наши женщины, подруги, я хочу сказать, что, конечно, это очень волнующий праздник, когда мужчины имеют возможность, даже необходимость сказать какие-то особо теплые слова в ваш адрес. Я же хочу сказать огромное вам спасибо, что вы с нами. Огромное вам спасибо, что вы есть. Огромное вам спасибо, что вы позволяете нам служить для вас точкой опоры, быть вашими защитниками. И хочу только одно сказать — будьте счастливы и улыбайтесь. Потому что когда женщина улыбается, как известно, мир становится лучше. Спасибо вам огромное», — добавил министр обороны, поблагодарив женщин за стойкость и целеустремленность.