Два трамвайных маршрута изменят в Минске на время ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Минсктранс».
Согласно сообщению, изменения в схеме движения ряда трамвайных маршрутов произойдут в связи с запланированными ремонтными работами на дорожной сети. И действовать эти изменения будут только два дня — 8 и 9 марта.
Так, маршрут трамвая № 1 будет временно укорочен со стороны диспетчерской станции «Зеленый Луг», его конечной остановкой станет «Змитрока Бядули». Аналогичные изменения коснутся трамвая № 4, который со стороны диспетчерской станции «Озеро» также будет следовать до остановочного пункта «Змитрока Бядули».
Для обеспечения транспортной доступности на время проведения работ, «Минсктранс» организует временный автобусный маршрут № 901 «Вокзал — Змитрока Бядули».
Подчеркивается, что пассажиры с действующими проездными на трамвай, а также владельцы билетов на одну поездку, смогут воспользоваться автобусным маршрутом № 901 без дополнительной оплаты, и наоборот.
Ранее мы сообщали, что популярный трамвайный маршрут временно отменяется в Минске: «В связи с угрозой безопасности».
Кроме того, белорусы все меньше покупают жетоны в метро, а 53% оплат приходится на проездные.
А еще мы писали, что 7 марта Минск встал в девятибалльных пробках, транспорт задерживается до 50 минут.
Фото: пресс-служба ГП «Минсктранс».