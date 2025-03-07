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Два трамвайных маршрута изменят в Минске на время ремонта дороги

В Минске два трамвая укоротят свои маршруты на два дня из-за ремонта дороги.

Источник: Комсомольская правда

Два трамвайных маршрута изменят в Минске на время ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГП «Минсктранс».

Согласно сообщению, изменения в схеме движения ряда трамвайных маршрутов произойдут в связи с запланированными ремонтными работами на дорожной сети. И действовать эти изменения будут только два дня — 8 и 9 марта.

Так, маршрут трамвая № 1 будет временно укорочен со стороны диспетчерской станции «Зеленый Луг», его конечной остановкой станет «Змитрока Бядули». Аналогичные изменения коснутся трамвая № 4, который со стороны диспетчерской станции «Озеро» также будет следовать до остановочного пункта «Змитрока Бядули».

Для обеспечения транспортной доступности на время проведения работ, «Минсктранс» организует временный автобусный маршрут № 901 «Вокзал — Змитрока Бядули».

Подчеркивается, что пассажиры с действующими проездными на трамвай, а также владельцы билетов на одну поездку, смогут воспользоваться автобусным маршрутом № 901 без дополнительной оплаты, и наоборот.

Ранее мы сообщали, что популярный трамвайный маршрут временно отменяется в Минске: «В связи с угрозой безопасности».

Кроме того, белорусы все меньше покупают жетоны в метро, а 53% оплат приходится на проездные.

А еще мы писали, что 7 марта Минск встал в девятибалльных пробках, транспорт задерживается до 50 минут.

Фото: пресс-служба ГП «Минсктранс».