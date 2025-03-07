В семье из Ростовской области родились две двойни подряд

В семья Саржан из Ростовской области на свет появились две двойни подряд. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.
Семья стала счастливыми родителями двух мальчиков, Дмитрия и Савелия. Примечательно, что в 2017 году у пары уже родились девочки-близняшки, что делает этот случай поистине уникальным.
— Хорошо, что я находилась в горизонтальном положении, когда узнала, что снова жду двойню, иначе я бы точно потеряла сознание… А муж просто не смог сдержать слез, — поделилась эмоциями Ольга, мама новорожденных малышей.
Роды проходили в областном перинатальном центре, где женщина на протяжении всех беременностей находилась под пристальным наблюдением врача Татьяны Хвалиной.
-В этой семье родились две двойни подряд, и это лишь третий подобный случай за 15 лет работы нашего центра. По статистике, вероятность такого события составляет всего 0,0014%. Подобные случаи в России — большая редкость, и можно с уверенностью сказать, что наш перинатальный центр теперь является одним из лидеров по таким уникальным случаям в стране, — отметил главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.