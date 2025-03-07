В семье из Ростовской области родились две двойни подряд

-В этой семье родились две двойни подряд, и это лишь третий подобный случай за 15 лет работы нашего центра. По статистике, вероятность такого события составляет всего 0,0014%. Подобные случаи в России — большая редкость, и можно с уверенностью сказать, что наш перинатальный центр теперь является одним из лидеров по таким уникальным случаям в стране, — отметил главный врач областного перинатального центра Максим Уманский.