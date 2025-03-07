На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта

По данным минобразования Кубани, школы региона не проводили праздничные корпоративы. А опубликованное видео — это фрагмент шоу для взрослых, которое провели в одном из кафе станицы Петровской еще 28 февраля. «Никакой связи с учителями здесь нет», — заключают власти.