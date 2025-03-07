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На Кубани опровергли информацию стриптизе для учителей накануне 8 марта

На Кубани опровергли информацию о мужском стриптизе для учительниц перед 8 марта.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о том, что учителя кубанской станицы заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня.

Ранее в сети появились кадры, где мужчины со спущенными трусами танцуют под музыку перед женщинами. Якобы такой корпоратив замужних педагогов возмутил местных жителей.

«В соцсетях и Telegram-каналах публикуют информацию, якобы учителя школы станицы Петровской Славянского района заказали эротическое шоу накануне Международного женского дня. Это — фейк», — говорится в сообщении.

По данным минобразования Кубани, школы региона не проводили праздничные корпоративы. А опубликованное видео — это фрагмент шоу для взрослых, которое провели в одном из кафе станицы Петровской еще 28 февраля. «Никакой связи с учителями здесь нет», — заключают власти.