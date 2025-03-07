Блогер Саша Митрошина в последнем посте перед задержанием пошутила про налоги

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело в отношении Митрошиной в марте 2023 года. В ее квартире тогда прошли обыски. Инфлюенсер тогда недоплатила в бюджет 120 млн рублей и получила обвинение в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК). К маю 2023-го она погасила долг и частично признала себя виноватой. Суда над блогером не было.