Блогер Саша Митрошина в последнем посте перед задержанием пошутила про налоги

Популярного блогера Александру Митрошину задержали в Сочи, обвинив в отмывании денег. Сейчас девушку везут на допрос в Москву. По информации Mash, следствие будет просить об аресте Митрошиной. Девушка недоплатила свыше 127 млн рублей налогов и попыталась легализовать деньги, купив недвижимость в центре Москвы, утверждает следствие. Ей грозит до семи лет лишения свободы.
Блогера Александру Митрошину задержали по делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере, сообщает московское управление Следственного комитета России.
«Фигурантка задержана на территории Краснодарского края, в ближайшее время она будет доставлена в Москву, где следователи приступят к ее допросу», — говорится в сообщении.
По версии следователей, уклоняясь от налогов, Митрошина получила свыше 127 млн рублей. В целях «придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения» этими деньгами подозреваемая легализовала их часть, купив недвижимость в Москве.
По п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) блогеру грозит до семи лет лишения свободы.
Telegram-канал Mash уточняет, что Митрошина купила здание на Большой Дмитровке в Москве за 60,25 млн рублей по договору долевого участия. Как отмечает СК России, Митрошину также проверят на причастность к иным экономическим преступлениям. ~Следствие будет просить арестовать блогера.~
Прокуратура Москвы поставила на контроль расследование дела в отношении Митрошиной.
В своей последней публикации перед задержанием блогер оценивала разные ситуации, «норм» они или «стрем». Неуплату налогов она оценила как «стрем» и рассмеялась.
Первая уголовка.
Следственный комитет возбудил первое уголовное дело в отношении Митрошиной в марте 2023 года. В ее квартире тогда прошли обыски. Инфлюенсер тогда недоплатила в бюджет 120 млн рублей и получила обвинение в уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК). К маю 2023-го она погасила долг и частично признала себя виноватой. Суда над блогером не было.
«Я относилась, как сейчас понимаю, совершенно к этому безответственно. Поэтому — да, я признаю свою ошибку. И, действительно, некоторые налоги были недоуплачены», — заявила тогда девушка.
Налоговые преступления были совершены Митрошиной в 2020—2022 гг. г. Будучи индивидуальным предпринимателем и применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн. руб., блогер получила доход от образовательных курсов в существенно большем размере. Не желая переходить на общую систему налогообложения и уплачивать налоги, Митрошина отправила деньги напрямую на счета трех ИП, оказывающих услуги ее компании.
Последние несколько лет Митрошина живет в Дубае. Там она открыла собственную танцевальную студию moovaspace в районе Dubai Downtown. Также у блогера есть доля (9%) в компании «Инновационные технологии для блогеров».
Суды против блогеров.
3 марта Савеловский суд Москвы приговорил «королеву марафонов» Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд признал ее виновной в уклонении от уплаты налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), отмывании денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и неправомерном обороте средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Блогера оштрафовали на 1 млн руб. и запретили на четыре года заниматься коммерческой деятельностью. Арестованное имущество конфисковали в доход государства. По гражданскому иску с Блиновской также взыскали 587 млн руб.
От последнего слова «королева марафонов» отказалась.
Также продолжается схожее разбирательство по делу блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Суд продлил ее домашний арест до 26 марта.
Обвинение подозревает Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, экс-супруг Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.