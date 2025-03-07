Медведев призвал «Единую Россию» смотреть в будущее

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Партии «Единая Россия» в своей работе важно смотреть в будущее, а не «кормить людей» воспоминаниями о трудностях прошлого, заявил замглавы Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев на встрече с женщинами, которые состоят в «Единой России», отметил большой объем работы, проделанной властями РФ за последние двадцать лет: были построены новые здания, созданы новые общественные структуры, открылись новые возможности. «Ну просто небо и земля, цветущий сад», — подчеркнул он. При этом, все равно остаются недовольные люди.
«Потому что невозможно людей кормить воспоминаниями о том, как все было плохо и как они должны быть благодарны за то, что есть сейчас. Надо смотреть в будущее. В этом, мне кажется, очень важная миссия партии», — заметил Медведев.
По словам председателя «Единой России», при организации работы партии важно помнить те сложности, которые были на старте, но все равно смотреть в будущее.
«Мы все не должны забывать, что проблем еще очень много. Важно, чтобы партия была адекватна своему времени. Нам зачастую нужно не нос задирать, а именно погружаться в те трудности, которых еще очень и очень много», — подчеркнул он.
Запись встречи размещена на странице Медведева в соцсети «ВКонтакте».