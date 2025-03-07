Белорус выиграл миллион долларов в престижном покерном турнире

Белорус выиграл миллион долларов в покерном турнире. Об этом сообщает сайт «Беларусь и мир».
Игрок из Беларуси Никита Бодяковский, известный как мастер игры с высокими ставками, в очередной раз продемонстрировал свой уровень мастерства на проходящей в южнокорейском Чеджу серии турниров Triton Super High Roller Series, где он стал серебряным призером турнира $40,000 NLH — 7 Handed Mystery Bounty.
В соревновании было зарегистрировано 223 участника, каждый из которых сделал взнос в размере 40 тысяч долларов. Общий призовой фонд составил внушительные 8 миллионов 920 тысяч долларов.
Формат Mystery Bounty предполагает разделение призового фонда на две равноценные части. Первая часть была разыграна непосредственно в ходе турнира, а вторая — в формате лотереи после его завершения.
Белорусский игрок, заняв второе место, получил 630 тысяч долларов в качестве призовых. Позже, в ходе розыгрыша Mystery Bounty, ему досталось еще 420 тысяч долларов. Таким образом, общий выигрыш Никиты Бодяковского составил 1 миллион 50 тысяч долларов.
Ранее мы сообщали, что белорус Никита Бодяковский вошел в топ-10 игроков в покер в мире, заработав почти $43 миллиона.
Кроме того, белорус Ласовский выиграл в турнире по покеру в Барселоне 288,1 тысячи евро.
А еще мы писали, что велосипедист осужден на полтора года из-за сбитого пешехода на улице Минска.