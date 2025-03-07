Белорус выиграл миллион долларов в престижном покерном турнире

Игрок из Беларуси Никита Бодяковский, известный как мастер игры с высокими ставками, в очередной раз продемонстрировал свой уровень мастерства на проходящей в южнокорейском Чеджу серии турниров Triton Super High Roller Series, где он стал серебряным призером турнира $40,000 NLH — 7 Handed Mystery Bounty.