В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21.54 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.
Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, добавляется там.