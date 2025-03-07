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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Волгограда ввели ограничения для гражданских самолетов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21.54 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет, добавляется там.