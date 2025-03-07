В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 21.54 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — говорится в сообщении.