В Осиповичах 15-летняя девушка спасла провалившегося под лед 10-летнего мальчика

Услышала ребенка 15-летняя Карина Страшкевич, которая, по ее словам, в это время гуляла с друзьями по парку. Девушка сказала, то решила взять ситуацию в свои руки, не дать мальчику переохладиться и вытащила ребенка из воды. Карина уточнила сотрудникам МЧС, что мальчик этот не был ей знаком, а глубина в данном месте водоема была не сильно большая.