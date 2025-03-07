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В Осиповичах 15-летняя девушка спасла провалившегося под лед 10-летнего мальчика

В Осиповичах девушка-подросток спасла провалившегося под лед 10-летнего мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Осиповичах 15-летняя девушка спасла провалившегося под лед 10-летнего мальчика, сообщает МЧС Беларуси.

Все произошло в городском парке районного центра, где имеется искусственный водоем. Как оказалось, 10-летний школьник решил проверить толщину льда последнего, но уже через два с половиной метра от берега лед под ним разломался. Ребенок начал кричать, звать на помощь.

Услышала ребенка 15-летняя Карина Страшкевич, которая, по ее словам, в это время гуляла с друзьями по парку. Девушка сказала, то решила взять ситуацию в свои руки, не дать мальчику переохладиться и вытащила ребенка из воды. Карина уточнила сотрудникам МЧС, что мальчик этот не был ей знаком, а глубина в данном месте водоема была не сильно большая.

Также сообщается, что после осмотра медиков подтвердилось, что ребенок не пострадал. госпитализация ему не понадобится.

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