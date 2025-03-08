Умер Геннадий Банщиков, советский композитор из Петербурга

На 82-м году жизни умер заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Геннадий Банщиков. Он был заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Его музыка звучит в различных художественных и анимационных фильмах. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает Союз композиторов Петербурга.