Умер Геннадий Банщиков, советский композитор из Петербурга

На 82-м году жизни умер заслуженный деятель искусств РСФСР и композитор Геннадий Банщиков. Он был заслуженным деятелем искусств Российской Федерации. Его музыка звучит в различных художественных и анимационных фильмах. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Об этом в пятницу, 7 марта, сообщает Союз композиторов Петербурга.
— С глубоким прискорбием сообщаем о том, что на 82-м году жизни, после продолжительной болезни скончался Геннадий Иванович Банщиков — выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории, заслуженный деятель искусств РСФСР, кавалер ордена Дружбы, — рассказали в учреждении.
Информация о дате и месте прощания будет размещена позже на портале Союза композиторов Петербурга.
Генадий Банщиков родился 9 ноября 1943 году. В 1991 году его присвоили звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Через 13 лет его наградили Орденом Дружбы.