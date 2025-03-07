Следком РФ заочно обвинил комбрига «Святой Варвары» Карпушу в теракте

«На рабочем совещании председателю СК России доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады “Святая Варвара” Вооружённых сил Украины полковнику Ростиславу Карпуше», — говорится в посте.
По информации следствия, именно он отдал приказ о нанесении удара по пляжу в Севастополе, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе двое детей. Офицеру ВСУ заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Также Карпуша причастен к удару по зданию школы-интерната в курской Судже 1 февраля. Атака привела к гибели мирных жителей, установило следствие.