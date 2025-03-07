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Следком РФ заочно обвинил комбрига «Святой Варвары» Карпушу в теракте

Следственный комитет России предъявил заочное обвинение командиру 19-й ракетной бригады ВСУ «Святая Варвара» Ростиславу Карпуше по делу о теракте. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Украинского офицера также объявили в международный розыск.

Источник: Life.ru

«На рабочем совещании председателю СК России доложено о предъявлении обвинения в совершении террористического акта командиру 19-й ракетной бригады “Святая Варвара” Вооружённых сил Украины полковнику Ростиславу Карпуше», — говорится в посте.

По информации следствия, именно он отдал приказ о нанесении удара по пляжу в Севастополе, жертвами которого стали мирные граждане, в том числе двое детей. Офицеру ВСУ заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также Карпуша причастен к удару по зданию школы-интерната в курской Судже 1 февраля. Атака привела к гибели мирных жителей, установило следствие.