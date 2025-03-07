Хотел согреть животное: житель Нижнего Новгорода удивил жену, приведя в дом потерявшегося коня

Мужчина из Нижнего Новгорода, который привел потерявшегося коня в подъезд многоэтажного дома и сильно удивил супругу, рассказал о своих скрытых мотивах. Как сообщили представители МВД России по региону, житель города всего лишь хотел согреть животное, а не удивить жену необычным представлением в преддверии 8 Марта.