Хотел согреть животное: житель Нижнего Новгорода удивил жену, приведя в дом потерявшегося коня

Мужчина из Нижнего Новгорода, который привел потерявшегося коня в подъезд многоэтажного дома и сильно удивил супругу, рассказал о своих скрытых мотивах. Как сообщили представители МВД России по региону, житель города всего лишь хотел согреть животное, а не удивить жену необычным представлением в преддверии 8 Марта.
«Мотивы гражданина были не романтическими в преддверии 8 Марта, хотя и не менее трогательными», — сообщили в региональном МВД.
Отмечается, что ранее в Telegram-каналах Нижнего Новгорода появилось видео, на котором мужчина, пребывающий в нетрезвом состоянии, стоит вместе с конем на лестничной площадке многоквартирного дома. На еще одном видео запечатлено, как нижегородец вместе с конем идет по улице, вероятно ведя его к своему дому.
Ранее KP.RU сообщал, что в Кемеровской области мужчина получил арест на сутки за то, что привел в квартиру коня. Отмечается, что он хотел показать животное гражданской жене.