16-летняя девочка готовила диверсию на подстанции в Архангельске

«Подозреваемая по заданию куратора за денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей незаконно проникла на огороженную территорию одной из электроподстанций в городе Архангельске, которую попыталась поджечь. Довести преступный умысел до конца ей не удалось», — говорится в сообщении.
Девушка признала свою вину и пояснила, что на преступление её толкнуло желание заработать. У неё были изъяты электронные устройства с переписками, в которых она общалась с неизвестными лицами за пределами России.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли операцию военной разведки Украины по перехвату персональных данных подростков, живущих в Московском регионе. Кибератака производилась с целью дальнейшей вербовки юных россиян.