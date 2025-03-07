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NYP: ВСУ могут уйти из Курской области в течение двух недель

ВС РФ взяли в оперативное окружение Суджу.

Источник: Аргументы и факты

Подразделения Вооружённых сил Украины могут быть выведены из Курской области в течение 14 дней, информирует The New York Post.

По данным американского издания, которое ссылается на украинских военных, в ближайшие недели украинская сторона может отказаться от «операции» в Курской области, объяснив это «ограниченным доступом в регион и из него».

В публикации подчёркивается, что после временной остановки передачи Киеву разведданных из Соединённых Штатов ВС РФ добились продвижения в Курской области. Помимо этого, российские военные увеличили интенсивность атак на украинские позиции.

Издание также приводит мнение замкомандира дивизиона радиоэлектронной борьбы 15-й артиллерийской разведывательной бригады Александра Кабанова, отметившего, что ВСУ ничего не добились в Курской области.

По данным Reuters, тысячи солдат Вооружённых сил Украины почти окружены в Курской области. В публикации уточняется, что происходящее стало сильным ударом для Киева.

В четверг стало известно, что ВС РФ взяли в оперативное окружение Суджу. В полукольце находятся две тысячи бойцов ВСУ. В пятницу начались бои за Малую Локню, расположенную в 15 километрах от Суджи.