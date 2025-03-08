Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 8 марта, который называют днем Кислых девок

День женщин отмечают в Беларуси 8 марта, а православная церковь вспоминает святого Поликарпа. В народе отмечают Поликарпов день. Существует еще одно название — Кислые девки. Все дело в старинном поверье. В том случае, если до 8 марта девушку никто не посватает, то она до лета или и вовсе до конца года будет ходить в девках.
Однако сватали в данный период действительно очень редко. И это из-за того, что на обозначенный период часто выпадал Великий пост. Мечтавшие о замужестве девушки ходили с кислыми лицами.
Что нельзя делать 8 марта.
Нельзя грустить. Предки верили, что в таком состоянии можно провести весь год. Кроме того, незамужним девушкам нельзя проводить время в женской компании. Считается, что девушка могла не выйти замуж. Под запретом генеральная уборка. В указанный день она может грозить скандалом в семье.
Что можно делать 8 марта.
По традиции, в женский день старались печь пироги на кислом тесте, которые раздавали незамужним девушкам.
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