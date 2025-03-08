Что можно и нельзя делать в Поликарпов день 8 марта, который называют днем Кислых девок

День женщин отмечают в Беларуси 8 марта, а православная церковь вспоминает святого Поликарпа. В народе отмечают Поликарпов день. Существует еще одно название — Кислые девки. Все дело в старинном поверье. В том случае, если до 8 марта девушку никто не посватает, то она до лета или и вовсе до конца года будет ходить в девках.