Гудбай, Дубай: блогер-миллионик Митрошина задержана в РФ за отмывание денег

7 марта в аэропорту Сочи была задержана известный блогер Александра Митрошина. Её подозревают в отмывании денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, Митрошина незаконно получила более 127 миллионов рублей, уклонившись от уплаты налогов. Часть этих средств была вложена в покупку недвижимости в Москве.
В чем подозревают блогера Митрошину.
Задержание произошло сразу по прилету из Дубая, где звезда соцсетей прожила последние три года. Сразу после этого она была этапирована в Москву для допроса и дальнейших следственных действий.
В марте 2023 года Александру уже обвиняли в неуплате налогов на аналогичную сумму, но ей удалось полностью погасить задолженность. При этом блогер выразила несогласие с предъявленной суммой и собиралась оспорить это в установленном порядке. Нынешнее дело связано с легализацией незаконных доходов (пункт «б», ч. 4, ст. 174.1 УК РФ), что является более тяжким преступлением и грозит наказанием до семи лет лишения свободы.
Сейчас следственные органы изучают финансовую деятельность Митрошиной, чтобы выявить возможные другие нарушения.
На новость о задержании Митрошиной отреагировала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«Инфомошенница долгое время находилась в федеральном розыске. Налоговые органы, МВД и СК уже третий год системно борются с различными инфомошенниками, которые дробят бизнес на мелкие ИП и сознательно уклоняются от уплаты налогов, обманывая государство. Вероятно, это не последний случай, о котором мы услышим», — сказала Екатерина Мизулина в комментарии для aif.ru.
Кто такая Александра Митрошина.
Александра Митрошина — популярный в соцсетях блогер. Ее аудитория в Instagram* насчитывает более 2,7 миллионов подписчиков.
Кроме блогерской деятельности, Александра проводит платные курсы по продвижению в социальных сетях и фитнесу. По её словам, в 2021 году доход от этих курсов составил около 303 миллионов рублей.
В тот год Митрошина вошла в список российских блогеров с самой дорогой рекламой в Instagram*. Тогда сообщалось, что рекламный пост на ее странице стоит 1 млн рублей. После начала СВО переехала жить в Объединённые Арабские Эмираты.
Александра родилась 27 июня 1994 года в Петрозаводске. В 2015 году окончила факультет журналистики МГУ, а в 2017 году — магистратуру Высшей школы экономики по направлению «Медиапроизводство в креативных индустриях».
Свою карьеру начинала как радиоведущая на «Москва FM». В 2011 году начала вести блог, где сперва рассказывала о гаджетах и путешествиях, а позже переключилась на темы фитнеса и ЗОЖ, которые принесли ей большую популярность.
В 2019 году Митрошина участвовала в создании движения #ЯНеХотелаУмирать, направленного на привлечение внимания к проблеме домашнего насилия.
Что грозит Митрошиной.
Согласно статье уголовного дела, блогер Александра Митрошина может отправиться в колонию на срок до семи лет, отметил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
«Блогеры, коучи, еще кто-то, кто в результате получения неучтенной наличности, пытается скрыть эти средства придумывают схемы, чтобы придать этим деньгам вид законно полученных. Это преступление, за которое предусмотрено наказание. Если речь идет о небольшой сумме, то это штраф до 120 тысяч рублей. Если это крупный размер, то это уже лишение свободы на срок до двух лет. В случае, если речь идет об особо крупном размере, то срок, соответственно, больше — до семи лет лишения свободы», — объяснил он.
Ранее по аналогичным статьям обвинялись Елена Блиновская (приговорена к 5 годам колонии общего режима) и Валерия «Лерчек» Чекалина (под следствием).
Если Митрошина не станет повторять поведение Блиновской, то сможет рассчитывать на достаточно мягкий приговор, отметил Соловьев.
«Если она сейчас оперативно погасит налоговую задолженность, не будет себя вести, как Блиновская, растопыривать пальцы и пытаться унижать российское правосудие, то я не исключаю, что суд может избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Если она полностью раскается, признает вину и изобличит других участников, тех, кто ей эти схемы посоветовал, то суд может решить, что ее исправление возможно, и без изоляции от общества. Ей могут даже присудить условный срок», — объяснил юрист.
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