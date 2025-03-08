Гудбай, Дубай: блогер-миллионик Митрошина задержана в РФ за отмывание денег

«Блогеры, коучи, еще кто-то, кто в результате получения неучтенной наличности, пытается скрыть эти средства придумывают схемы, чтобы придать этим деньгам вид законно полученных. Это преступление, за которое предусмотрено наказание. Если речь идет о небольшой сумме, то это штраф до 120 тысяч рублей. Если это крупный размер, то это уже лишение свободы на срок до двух лет. В случае, если речь идет об особо крупном размере, то срок, соответственно, больше — до семи лет лишения свободы», — объяснил он.