Путин поздравил женщин с 8 марта. Видео

Президент России поздравил с Международным женским днем.
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Соответствующее видео появилось на сайте Кремля.
«Хочу пожелать вам успехов, здоровья и благополучия, всего самого доброго вам и вашим близким. Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог. С праздником вас, с Международным женским днем», — сказал Путин.
В преддверии Международного женского дня президент России Владимир Путин провел встречу с женщинами-военнослужащими и членами семей бойцов СВО, подчеркнув важность их роли как на фронте, так и в поддержке военнослужащих. Он также обсудил вопросы оказания помощи через фонд «Защитники Отечества» и подчеркнул необходимость единого стандарта поддержки для семей участников СВО.