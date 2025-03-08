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Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов

Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов в зоне СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил особую роль женщин в укреплении духа российских бойцов, которые находятся в зоне СВО, а также их веры в победу.

«Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие — мужья, отцы, братья, любимые — сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда, а значит, и победа, на нашей стороне», — сказал Путин в поздравлении с Международным женским днем.