Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

«Дорогие и любимые наши дамы, сегодня мы отмечаем один из самых теплых и любимых в России праздников — 8 марта. Мы, космонавты “Роскосмоса”, с борта Международной космической станции спешим присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые вы получаете в этот день», — сказал Овчинин.