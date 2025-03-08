Российские космонавты поздравили женщин с 8 Марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов, находящиеся на Международной космической станции, поздравили женщин с 8 марта, пожелали им счастья и поблагодарили за поддержку, видео опубликовал «Роскосмос».
«Дорогие и любимые наши дамы, сегодня мы отмечаем один из самых теплых и любимых в России праздников — 8 марта. Мы, космонавты “Роскосмоса”, с борта Международной космической станции спешим присоединиться к многочисленным поздравлениям, которые вы получаете в этот день», — сказал Овчинин.
Вагнер добавил, что 8 марта — это повод поблагодарить женщин за любовь и тепло, восхититься их красотой и очарованием.
«Мы желаем вам счастья и благодарим за неоценимую поддержку, которая дарит нам, мужчинам, уверенность и спокойствие, вдохновляет на новые свершения. Пусть каждый день будет наполнен любовью и радостью», — заявил космонавт.
Горбунов в свою очередь пожелал девушкам праздничного настроения.
«Пусть вас окружают любящие и любимые люди, забота о которых даст вам новые силы на то, чтобы сделать наш мир лучше и добрее», — сказал он.