Между нами лёд. Почему легендарные Татьяна Тарасова и Ирина Роднина не общаются больше 40 лет

— Это бред сумасшедшего. Лену Черкасскую я вообще на тот свет проводила. Я первая увидела, что она больна. Я с Леной вообще не ругалась, она мне была совершенно не нужна как хореограф. Она с Родниной вместе работала, не видела ничего вокруг. У Черкасской был рак четвёртой степени, она не могла даже воду пить, а Роднина её отправила на соревнования в Австралию. Никогда в жизни Лену не обзывала! У нас отношения с Леной до Иры строились. Я была очень рада, что Родниной дали группу. У меня вообще нет такого качества, как зависть. Я очень давно с ней не общалась. Я даже не знаю, из-за чего она так сердится, мне всё равно, — ответила тренер.