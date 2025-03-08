Календарь на 8 марта: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Это сравнительно молодой праздник всех женщин-пивоваров, который отмечается в Международный женский день. Он появился в 2014 году по инициативе британского пивовара Софи де Ронд. Женщина выступила против сексизма и гендерных предубеждений в этой отрасли. Она обратилась за поддержкой в американское «Общество розовых сапог», представляющее интересы женщин-пивоваров. Идею британки установить праздник в честь женского пивоварения поддержали коллеги из разных стран. Кстати, в России в этой сфере успешно трудятся представительницы разных регионов. Они не только работают в крупных пивоваренных компаниях, но и держат свои пабы и пивоварни.