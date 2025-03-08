Аллею Героев Абхазии заложили в Сухуме по случаю 80-летия Победы в ВОВ

«В этой войне принимали участие уроженцы Абхазии, люди, которые отдали жизнь за сохранение мира в Советском Союзе. Сегодня храним эту память, имена тех великих воинов, благодаря которым мы можем и дальше созидать, развиваться», — отметил политик на мероприятии.