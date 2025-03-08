«Вы окружаете заботой и покоряете красотой»: Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

«Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие — мужья, отцы, братья, любимые — сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда — а значит, и победа — на нашей стороне», — выразил уверенность глава государства.