«Вы окружаете заботой и покоряете красотой»: Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

«Вы действительно успеваете всё: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки», — подчеркнул политик.
Поздравление Владимира Путина. Видео © Life.ru.
Особое внимание президент уделил женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Путин заявил, что участницы СВО с частью выполняют боевые задачи, находясь и на передовой, и во фронтовых госпиталях.
«Хочу также отдельно обратиться к женщинам, чьи близкие — мужья, отцы, братья, любимые — сейчас защищают будущее нашей страны. Ваше душевное участие, неизменная забота и ваша любовь, верность придают сил нашим бойцам, укрепляют их дух и непреклонную веру в то, что правда — а значит, и победа — на нашей стороне», — выразил уверенность глава государства.
В завершение Путин напомнил, что многое в жизни держится на талантах, творческой энергии, ответственности и любви женщин. Также президент пожелал россиянкам успехов, здоровья и благополучия.
Ранее тёплые слова в адрес наших женщин прозвучали и из уст бойцов интернациональной бригады «Пятнашка». К поздравлениям присоединились российские студенческие отряды совместно с 220-й Военной автоинспекцией.