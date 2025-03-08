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Der Spiegel: в ФРГ мужчине, убившему двух бойцов ВСУ, дали пожизненный срок

Погибшие проходили в Германии медицинскую реабилитацию.

Источник: Аргументы и факты

В Мюнхене мужчину приговорили к пожизненному тюремному заключению за убийство двух бойцов Вооружённых сил Украины на юге ФРГ, пишет Der Spiegel.

В публикации утверждается, что у 58-летнего фигуранта есть гражданство Российской Федерации.

Мужчина в начале судебного процесса признал, что весной 2024 года он убил 36-летнего и 23-летнего граждан Украины, с которыми распивал алкогольные напитки.

Инцидент случился в Мурнау-ам-Штаффельзе. По версии правоохранителей, конфликт возник «на почве» ситуации на Украине. Сам фигурант утверждает, что ссора произошла из-за спиртного.

По его словам, украинцы не вернули ему бутылку водки, а также оскорбили его.

В ходе расследования немецкие правоохранители установили «особую тяжесть» преступления. В связи с этим досрочное освобождение осуждённого «почти невозможно».

Напомним, мужчин с ножевыми ранениями обнаружили на территории торгового центра. Один из них умер на месте преступления, второго доставили в медучреждение, где он позже скончался.

В Киеве заявили, что что оба погибших являлись военными и проходили в Германии медицинскую реабилитацию.