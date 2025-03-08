Росавиация: в аэропорту Саратова временно приостановлены прием и отправка рейсов

Аэропорт Саратова временно приостановил работу в ночь на субботу, 8 марта. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
Сообщается, что приостановка работы аэропорта произведена в 22.30 пятницы 7 марта, это сделано для обеспечения безопасности.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС в 22:30 МСК введены также в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — сказано в релизе.
Также временные ограничения на совершение полетов введены на территорию аэропорта Волгограда.