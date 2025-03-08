Пока родители пасли скот, дядя перерезал горло трёхлетнему ребёнку и бросил тело в печь

В Индии произошло жестокое убийство невинного ребёнка, на которое пошёл близкий родственник. В штате Чхаттисгарх трёхлетняя девочка осталась наедине со своим дядей, 35-летним Рампрасадом Нагой, который убил её, пока родители занимались выпасом скота. Об этом сообщает Times of India.
«В шокирующем деле, которое было названо жертвоприношением ребёнка или убийством из мести, трёхлетняя девочка была убита и брошена в печь своим дядей в племенном районе Джашпур в штате Чхаттисгарх», — говорится в публикации.
Известно, что изначально Наги в доме не было. Он следил за семьёй, и когда родители оставили девочку одну — проник в их жилище с острым предметом, предположительно ножом.
Убийца уже задержан, а жители деревни собрались у полицейского участка, требуя расправы над Нагой. Сам обвиняемый заявляет, что причиной убийства девочки стала ссора в семье, из-за чего правоохранители полагают, что он может быть психически невменяемым.
Ранее KP.RU сообщил, что в США приговорили к 50 годам тюрьмы мужчину, жестоко убившего свою дочь за испачканные штаны.