Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент отметил, что женщины умеют сочетать заботу о детях с достижением высоких результатов в различных областях.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, отметив в своем видеообращении, что жизнь во многом зависит от талантов женщин, их творческой энергии, любви и ответственности. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Дорогие женщины! Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы берётесь за любое дело», — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что женщины умеют сочетать заботу о детях с достижением высоких результатов в различных областях, обладая уникальной способностью соединять в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность. По его словам, женская красота и очарование вдохновляют мужчин на благородные поступки и стремление стать лучше, а также быть защитниками своих семей, дома и страны.

Ранее агроном Германова перечислила самые популярные сорта роз, которые пользуются наибольшим спросом на 8 марта.