Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем, отметив в своем видеообращении, что жизнь во многом зависит от талантов женщин, их творческой энергии, любви и ответственности. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Дорогие женщины! Мы знаем, что многое в жизни держится именно на вас, на ваших талантах, творческой энергии, любви, предельной ответственности, с которой вы берётесь за любое дело», — подчеркнул Путин.
Президент отметил, что женщины умеют сочетать заботу о детях с достижением высоких результатов в различных областях, обладая уникальной способностью соединять в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность. По его словам, женская красота и очарование вдохновляют мужчин на благородные поступки и стремление стать лучше, а также быть защитниками своих семей, дома и страны.
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