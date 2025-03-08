Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент отметил, что женщины умеют сочетать заботу о детях с достижением высоких результатов в различных областях, обладая уникальной способностью соединять в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность. По его словам, женская красота и очарование вдохновляют мужчин на благородные поступки и стремление стать лучше, а также быть защитниками своих семей, дома и страны.