NYT: Маск поскандалил с госсекретарём Рубио и министром транспорта Даффи

Так. по данным издания, 6 марта состоялось заседание кабинета, в ходе которого госсекретарь Марко Рубио был разъярен из-за того, что ему пришлось «выслушивать кучу претензий от самого богатого человека в мире». Рубио опроверг обвинения Маска в неспособности урезать штат Госдепартамента, а также заявил, что более полутора тысяч сотрудников уже покинули свои должности в обмен на денежные выплаты. Он иронично предложил Маску снова нанять ушедших сотрудников, чтобы потом «устроить шоу с увольнением».