NYT: Маск поскандалил с госсекретарём Рубио и министром транспорта Даффи

Администрация США все чаще и чаще стала выказывать недовольства работой миллиардера Илона Маска и подчиненного ему ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE). В частности, претензии высказываются касаются его кадровой политики в министерствах, а также снижению затрат бюджета. Об этом написала The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Так. по данным издания, 6 марта состоялось заседание кабинета, в ходе которого госсекретарь Марко Рубио был разъярен из-за того, что ему пришлось «выслушивать кучу претензий от самого богатого человека в мире». Рубио опроверг обвинения Маска в неспособности урезать штат Госдепартамента, а также заявил, что более полутора тысяч сотрудников уже покинули свои должности в обмен на денежные выплаты. Он иронично предложил Маску снова нанять ушедших сотрудников, чтобы потом «устроить шоу с увольнением».
NYT отмечает, что Рубио и до этого инцидента критически высказывался в отношении работы Илона Маска. Однако, 6 марта это впервые произошло в присутствии около 20 должностных лиц.
Также газета отмечает, что незадолго до конфликта с Рубио, произошла словесная перепалка Маска с министром транспорта США Шоном Даффи. По его словам, «молодые специалисты из команды Маска» пытались добиться увольнения нескольких авиадиспетчеров в ходе расследования авиакатастрофы.
Накануне, как писал сайт KP.RU, Илон Маск обвинил Европу в стремлении к вечной войне. Так он прокомментировал заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая считает, что установление мира на Украине будет опаснее для ЕС, чем продолжение конфликта. По ее мнению, якобы после Россия сможет «напасть» на кого-то еще.