Трамп опроверг сообщения о конфликте между Маском и Рубио

Американский лидер Дональд Трамп опроверг информацию о конфликте между главой Госдепа Марко Рубио и руководителем департамента по повышению эффективности работы правительства США Илоном Маском.
Трамп заявил, что Рубио и Маск работают «слаженно», а также делают «фантастическую работу».
«Конфликта нет. Я был там. Ты просто ищешь сенсацию, а не должен задавать этот вопрос, потому что мы говорим о чемпионате мира по футболу. Илон прекрасно ладит с Марко, и оба делают фантастическую работу. Никакого конфликта нет», — сказал он.
Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в Белом доме.
Ранее сообщалось, что Маск поссорился с Рубио. По данным The New York Times, конфликт произошёл из-за сокращения штата Госдепартамента Соединённых Штатов.