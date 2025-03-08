Трамп опроверг сообщения о конфликте между Маском и Рубио

«Конфликта нет. Я был там. Ты просто ищешь сенсацию, а не должен задавать этот вопрос, потому что мы говорим о чемпионате мира по футболу. Илон прекрасно ладит с Марко, и оба делают фантастическую работу. Никакого конфликта нет», — сказал он.