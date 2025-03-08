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Трамп опроверг сообщения о конфликте между Маском и Рубио

Трамп заявил, что Рубио и Маск работают «слаженно».

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп опроверг информацию о конфликте между главой Госдепа Марко Рубио и руководителем департамента по повышению эффективности работы правительства США Илоном Маском.

Трамп заявил, что Рубио и Маск работают «слаженно», а также делают «фантастическую работу».

«Конфликта нет. Я был там. Ты просто ищешь сенсацию, а не должен задавать этот вопрос, потому что мы говорим о чемпионате мира по футболу. Илон прекрасно ладит с Марко, и оба делают фантастическую работу. Никакого конфликта нет», — сказал он.

Заявление прозвучало в ходе встречи Трампа с представителями средств массовой информации в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Маск поссорился с Рубио. По данным The New York Times, конфликт произошёл из-за сокращения штата Госдепартамента Соединённых Штатов.