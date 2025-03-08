Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поздравил российских женщин с Международным женским днем, отметив, что 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала, а также каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения — женщины. Его видеообращение публикует Минздрав в своем Telegram-канале.
«Этот светлый весенний праздник тех, кто создает красоту в мире, кто дарит свою любовь и заботу, кто хранит домашний очаг, воспитывает детей и трудится на благо Родины… Сегодня 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала — представительницы прекрасной половины человечества. Каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения — также женщина», — сказал Мурашко.
Мурашко добавил, что женщины поддерживают, вдохновляют на подвиги, на выполнение ответственной миссии по защите Отечества и семьи. «Сегодня бойцы с мыслями о любимых, матерях, женах, сестрах и дочерях выполняют свой долг в зоне специальной военной операции, приближают нашу победу», — сказал он.
Особые слова благодарности глава Минздрава передал женщинам, посвятившим свою жизнь медицинской профессии — врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарам, ученым и организаторам здравоохранения.
«Благодарю за самоотверженный труд на благо нашей Отчизны. Мы ценим вашу мудрость, терпение, заботу, любим и стараемся беречь», — подчеркнул он.