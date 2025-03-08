Мурашко поздравил женщин с Международным женским днем

«Этот светлый весенний праздник тех, кто создает красоту в мире, кто дарит свою любовь и заботу, кто хранит домашний очаг, воспитывает детей и трудится на благо Родины… Сегодня 70% врачей, 95% среднего медицинского персонала — представительницы прекрасной половины человечества. Каждый третий руководитель регионального министерства или департамента здравоохранения — также женщина», — сказал Мурашко.