В Британии в одной из тюрем приостановили визиты к заключенным из-за клопов

Встречи с заключенными, находящимися в британской колонии HMP Ranby, были временно запрещены из-за нашествия постельных клопов. Об этом сообщило издание Mirror.
Тюрьма HMP Ranby находится на территории центральной Англии. Одновременно в ней могут отбывать свой срок до тысячи осужденных.
На проблемы с постельными клопами обратили внимание только после обращения одной женщины, которая заметила на теле своей дочери странные пятна. Ранее они вдвоем были на встрече с отцом девочки, который находится в HMP Ranby. Врач, осматривавший ребенка, подтвердил, что это были укусы клопов. После информация была передана сотрудникам исправительного учреждения. Те, в свою очередь, подтвердили существующую проблему с клопами.
После посетителям на время запретили встречаться с осужденными, а в камерах начали производить дезинфекцию. Однако, как отмечает издание, на данный момент обработка затронула «небольшое количество камер».
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