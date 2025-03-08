В Британии в одной из тюрем приостановили визиты к заключенным из-за клопов

На проблемы с постельными клопами обратили внимание только после обращения одной женщины, которая заметила на теле своей дочери странные пятна. Ранее они вдвоем были на встрече с отцом девочки, который находится в HMP Ranby. Врач, осматривавший ребенка, подтвердил, что это были укусы клопов. После информация была передана сотрудникам исправительного учреждения. Те, в свою очередь, подтвердили существующую проблему с клопами.