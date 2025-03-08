Spiegel: В ФРГ мужчину приговорили к пожизненному за убийство двух украинцев

В ФРГ приговорили к пожизненному заключению мужчину, который после совместной пьянки зарезал двух украинских военнослужащих. Такое решение принял окружной суд Мюнхена, информирует журнал Der Spiegel.
Сообщается, что осужденному 58 лет. Суд лишил его права на досрочное освобождение по истечении 15 лет заключения, так как счел вину особо тяжкой.
Напомним, жертвами мужчины стали граждане Украины, одному из которых было 36 лет, другому — 24 года. Это были военнослужащие ВСУ, проходившие в ФРГ реабилитацию.
Ранее сообщалось, что все трое мужчин ранее были хорошо знакомы друг с другом. По версии генпрокуратуры Мюнхена, данный инцидент якобы произошел на почве националистических мотивов.
Тем временем в Германии четверых подростков признали виновными в убийстве двух украинских баскетболистов. Они напали на украинцев, когда те вышли из автобуса на вокзале. Среди нападавших были двое сирийцев, один немец турецкого происхождения и молодой человек с двойным гражданством — Германии и Греции. На момент совершения преступления подросткам было от 14 до 16 лет. Суд приговорил их к срокам заключения от 8,5 до 10 лет.