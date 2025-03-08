Spiegel: В ФРГ мужчину приговорили к пожизненному за убийство двух украинцев

Тем временем в Германии четверых подростков признали виновными в убийстве двух украинских баскетболистов. Они напали на украинцев, когда те вышли из автобуса на вокзале. Среди нападавших были двое сирийцев, один немец турецкого происхождения и молодой человек с двойным гражданством — Германии и Греции. На момент совершения преступления подросткам было от 14 до 16 лет. Суд приговорил их к срокам заключения от 8,5 до 10 лет.