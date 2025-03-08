Робопсы начали выгуливать обычных собак: Первые случаи уже попали на видео

Многие владельцы собак знают, насколько порой не хочется после работы или рано утром вставать, одеваться и вести пса на прогулку. С одной стороны — это забота о собственном здоровье, ведь что может быть лучше прогулки с утра, но в остальном — иногда не самое приятное занятие. В Китае решили эту проблему, приспособив для выгула питомцев… роботов. Видео такой прогулки опубликовал канал China_Focus в соцсети X.