Робопсы начали выгуливать обычных собак: Первые случаи уже попали на видео

Многие владельцы собак знают, насколько порой не хочется после работы или рано утром вставать, одеваться и вести пса на прогулку. С одной стороны — это забота о собственном здоровье, ведь что может быть лучше прогулки с утра, но в остальном — иногда не самое приятное занятие. В Китае решили эту проблему, приспособив для выгула питомцев… роботов. Видео такой прогулки опубликовал канал China_Focus в соцсети X.
На кадрах, снятых со стороны, виден робо-пёс, который быстро семенит по прогулочной дорожке не то в парке, не то на набережной. На спине у роботизированного помощника закреплена коробка, в которой горделиво восседает померанский шпиц, осматриваясь по сторонам, будто феодал, оглядывающий свои владения из седла верного жеребца.
Видео с выгулом робопсом обычной собаки появилось в Сети.
Впрочем, очевидно, что собака таким образом свои дела на улице не поделает, так что видео явно заснято ради необычных кадров и демонстрации, как можно применять роботизированную собаку. Забавно, но функционала не много. Шпицы и так неплохо катаются на руках хозяев, без всяких роботов.
Ранее KP.RU сообщил, что в ноябре 2024 года подобный случай уже был замечен, и тоже в Китае, но тогда это был человекоподобный робот, который выгуливал также роботизированную собаку.