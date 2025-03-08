Вучич заявил о нападении на министра культуры Сербии Селаковича

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что на министра культуры страны Николу Селаковича было совершено нападение. Инцидент произошел на фоне массовых протестов в Сербии в пятницу. Соответствующее заявление Вучич сделал на видео, которое опубликовал в своих соцсетях.
Сообщается, что в пятницу, 7 марта, ученики вузов и средних школ, а также сторонники оппозиции, организовали массовые акции в Белграде, Нови-Саде, Нише, Крагуеваце и других сербских городах.
В своем видео Вучич обратился с народу Сербии и призвал его сохранять мир. Он также заявил, что протестующие напали на министра Селаковича.
«Они думают, что решили этим какую-то проблему. Нет. Они лишь показали еще раз, что на самом деле думают о демократии в стране и как бы относились к людям, которые размышляют иначе, чем они», — заявил президент Сербии.
Кто конкретно совершил нападение на Селаковича, а также о сего состоянии, не сообщается.
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