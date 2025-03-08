В Шымкенте закроют один из крупных рынков: работники против

«Я работаю на рынке “Коктем” уже не один год, о нас просто-напросто вытирают ноги, нам хотят закрыть базар. В течение месяца уже мы не спим, все на нервах. Мы люди, закупаем товар, мы не можем нормально работать. Мы столько лет здесь проработали, здесь все люди знают уже нас, к нам идут и пенсионеры. Я понимаю, что парки — это красиво, но мы кормим семьи. Оставьте нас в покое, мы работали 30 лет, с нас ничего не требовали», — рассказала одна из работниц.