В Шымкенте закроют один из крупных рынков: работники против

Как сообщает телеканал, людям, работающим на базаре «Коктем», сейчас совсем не до весенних радостей. С уходом зимы их, как лавиной, накрыла новость о его закрытии. О том, что «Коктем» закроют, сообщил на брифинге официальный представитель акимата Шымкента Сарсен Куранбек.
«Мы выяснили, что этот рынок работает без соответствующих документов. Поэтому он будет полностью закрыт», — сказал он.
Однако с таким заявлением категорически не согласны работники базара. По их словам, они честно работают уже 30 лет, платят налоги и аренду.
«Я работаю на рынке “Коктем” уже не один год, о нас просто-напросто вытирают ноги, нам хотят закрыть базар. В течение месяца уже мы не спим, все на нервах. Мы люди, закупаем товар, мы не можем нормально работать. Мы столько лет здесь проработали, здесь все люди знают уже нас, к нам идут и пенсионеры. Я понимаю, что парки — это красиво, но мы кормим семьи. Оставьте нас в покое, мы работали 30 лет, с нас ничего не требовали», — рассказала одна из работниц.
Как говорится в материале, действия властей работники рынка называют ничем иным, как нарушением их прав. Тем более, внятного ответа, где теперь смогут они работать, казахстанцы так и не услышали.
«Вот, смотрите, я имею свой бутик, у меня есть 3 бутика, у меня здесь где-то на 3 миллиона товар, там у меня тоже так же, где-то миллиона на 2, как мне поступать? Мне товар домой занести? А как налоги мне платить? Мне через 5 лет на пенсию, если у меня сейчас прервется стаж, просто прерывается и потом у меня ничего не будет?!» — продолжила женщина.
Телеканал сообщил, что планировал узнать мнение владельцев рынка, но они от комментариев пока воздержались.