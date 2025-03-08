Назван главный враг аллергиков в марте

Признаки аллергии могут быть похожи на симптомы простуды. Чтобы отличить их, необходимо обратиться к специалисту-аллергологу, который проведёт необходимые исследования. Важно знать, что поллиноз может проявляться с разной силой в любом возрасте. Если человек не знает о своей аллергии, он рискует столкнуться с хроническими болезнями и их осложнениями.