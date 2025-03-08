Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС

Юрист Данилов: в разговоре с инспектором ДПС нужно сохранять спокойствие.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат вопросы, которые кажутся неожиданными и даже провокационными. Как вести себя в этой ситуации, рассказал агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.

В любом случае водитель должен сохранять спокойствие, выполнять только законные требования инспектора и настаивать на выполнении прописанного в законе порядка беседы. Прежде чем что-то спросить, инспектор ДПС обязан назвать свою должность, звание, фамилию, показать служебное удостоверение. Затем он должен изложить причину остановки авто, запросить документы для проверки или оформления материалов о нарушении.

«В случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор обязан разъяснить им права и обязанности», — говорит Данилов.

Беседа с обеих сторон должна быть корректной. Если водителю кажется, что ему задают провокационные вопросы, нужно постараться уточнить, о чем идет речь. В случае оформления документов о нарушении об этом можно указать в тексте, заключил адвокат.