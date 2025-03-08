Адвокат объяснил, как водителям отвечать на необычные вопросы ДПС

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Взаимодействие водителей с инспекторами ГАИ может вызывать у водителя стресс, особенно если со стороны сотрудника ДПС звучат вопросы, которые кажутся неожиданными и даже провокационными. Как вести себя в этой ситуации, рассказал агентству «Прайм» адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Кирилл Данилов.
В любом случае водитель должен сохранять спокойствие, выполнять только законные требования инспектора и настаивать на выполнении прописанного в законе порядка беседы. Прежде чем что-то спросить, инспектор ДПС обязан назвать свою должность, звание, фамилию, показать служебное удостоверение. Затем он должен изложить причину остановки авто, запросить документы для проверки или оформления материалов о нарушении.
«В случае привлечения водителя или пассажира в качестве свидетеля либо понятого инспектор обязан разъяснить им права и обязанности», — говорит Данилов.
Беседа с обеих сторон должна быть корректной. Если водителю кажется, что ему задают провокационные вопросы, нужно постараться уточнить, о чем идет речь. В случае оформления документов о нарушении об этом можно указать в тексте, заключил адвокат.