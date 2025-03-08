Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В 2025 году пенсию в России могут назначить только представителям льготных категорий, а также гражданам, отсрочившим свой выход на пенсию, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова.
«Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин — 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий», — сказала она.
Политик отметила, что в эту категорию войдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения при стаже не менее 42 и 37 лет соответственно. Также, по ее словам, на досрочную пенсию смогут выйти жители Крайнего Севера, представители коренных малочисленных народов Севера, а также представители творческих профессий.
«Не касается это и лиц, занятых в тяжелых условиях труда (работников текстильной промышленности, транспортников — плавсостав и летный состав, медицинских и педагогических работников). Правда, необходимо соблюдать строгие требования к возрасту и наличию специального и страхового стажа», — пояснила сенатор.
Кроме того, по словам парламентария, это положение не коснется многодетных матерей, имеющих не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, с детьми старше восьми лет.
«За троих детей мамы смогут выйти на пенсию в 57 лет, за четырех ребятишек — в 56, а за пятерых и более — в 50 лет», — подчеркнула собеседница агентства.
Она предупредила, что это далеко не полный перечень категорий лиц, которые могут выйти на пенсию в 2025 году при соблюдении всех необходимых условий, поэтому для уточнения всех деталей посоветовала обращаться в Соцфонд.