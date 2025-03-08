Сенатор рассказала, кому может быть назначена пенсия в 2025 году

«Ожидается, что из-за особенностей переходного периода пенсионной реформы в 2025 году на общих основаниях никто не выйдет на пенсию по старости. В 2025 году для женщин установлен пенсионный возраст в 59 лет, а для мужчин — 64 года, и возможность выхода на пенсию у них возникнет лишь в 2026 году. Однако это положение не коснется лиц, добровольно отсрочивших выход на пенсию. Кроме того, не распространяется это и на представителей льготных категорий», — сказала она.