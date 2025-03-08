Суд раскрыл детали дела блогера Митрошиной

Суд не нашел смягчающих обстоятельств в деле Митрошиной.
Дело блогера Александры Митрошиной, которая подозревается в отмывании денег, не имеет смягчающий обстоятельств. Это следует из судебных материалов.
«Довод Митрошиной, что правонарушение ею было совершено впервые, не был принят в качестве смягчающего ответственность. Более того, соцзначимость выполняемых налогоплательщиком работ не является обстоятельством, смягчающим ответственность, и не свидетельствует о необходимости снижения размера налоговых санкций в случае нарушения закона», — цитирует материалы дела РИА Новости.
Митрошину задержали 7 марта после того, как она прилетела в Сочи из Дубая. Против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, полученных от образовательных услуг, которые она предоставляла и переводила на счета индивидуальных предпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.