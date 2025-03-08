Суд раскрыл детали дела блогера Митрошиной

Митрошину задержали 7 марта после того, как она прилетела в Сочи из Дубая. Против нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании денег, полученных от образовательных услуг, которые она предоставляла и переводила на счета индивидуальных предпринимателей, уклоняясь от уплаты налогов на сумму 127 миллионов рублей.