Как на пороховой бочке: Названы три самых невыносимых знака зодиака

Близнецы — знак, который можно назвать самым непредсказуемым. Они сочетают в себе противоположные черты характера, что делает их поведение труднопрогнозируемым. Близнецы — это воздушный знак, и их характер так же переменчив, как и стихия воздуха. Поэтому окружающие часто чувствуют себя рядом с ними как на пороховой бочке. Близнецы обладают неустойчивым характером и часто меняют настроение. Это делает их ненадёжными партнёрами и друзьями. Если вам нужна помощь, лучше обратиться к кому-то другому, например, к Раку.