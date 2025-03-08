Россиянина приговорили к пожизненному в Германии за убийство двух украинцев

Обвинение настаивало, что причиной конфликта стал спор из-за вооружённого конфликта на Украине. При этом суд учёл тяжесть преступления и отставил преступника без шанса на условно-досрочное по истечении 15 лет. В заключительном слове мужчина раскаялся в содеянном и обвинил в произошедшем алкоголь, сравнив спиртное с «чёрным дьяволом».
Напомним, что 58-летний россиянин проживал в Германии с 1990-х годов. Он расправился с военнослужащими ВСУ в баре в Мурнау-ам-Штаффельзе, когда речь зашла о ситуации на Украине. При этом убийца и жертвы были хорошими знакомыми.