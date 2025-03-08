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Хоккейная лига США отстранила россиянина Грошева на десять игр за «расизм»

В АХЛ заявили, что «расистские выражения» прозвучали в «адрес соперника».

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий хоккейного клуба «Сиракьюз» Максим Грошев отстранён на десять матчей за использование «расистских выражений», информирует пресс-служба Американской хоккейной лиги.

В сообщении АХЛ утверждается, что такие выражения прозвучали в «адрес соперника» в игре с ХК «Рочестер».

Матч состоялся 1 марта. Хоккеист сможет вернуться к играм с 30 марта.

23-летний Максим Грошев в 46 матчах нынешнего сезона АХЛ забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач.

В составе сборной РФ Грошев является серебряным призёром юниорского и молодёжного чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что трёхкратного чемпиона мира по хоккею с мячом в составе сборной РФ Алмаза Миргазова дисквалифицировали за использование допинга.