Хоккейная лига США отстранила россиянина Грошева на десять игр за «расизм»

Российский нападающий хоккейного клуба «Сиракьюз» Максим Грошев отстранён на десять матчей за использование «расистских выражений», информирует пресс-служба Американской хоккейной лиги.
В сообщении АХЛ утверждается, что такие выражения прозвучали в «адрес соперника» в игре с ХК «Рочестер».
Матч состоялся 1 марта. Хоккеист сможет вернуться к играм с 30 марта.
23-летний Максим Грошев в 46 матчах нынешнего сезона АХЛ забросил пять шайб и сделал шесть результативных передач.
В составе сборной РФ Грошев является серебряным призёром юниорского и молодёжного чемпионатов мира.
Ранее сообщалось, что трёхкратного чемпиона мира по хоккею с мячом в составе сборной РФ Алмаза Миргазова дисквалифицировали за использование допинга.